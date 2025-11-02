SASKİ, Su Müfettişi eğitimleri kapsamında Serdivan Yukarıdere Anaokulu, Yukarıdere İlkokulu ve Çubuklu İlkokulu öğrenciyle bir araya geldi. İnteraktif şekilde devam eden su bilinci eğitimleri kapsamında bugüne kadar 14 ilçenin farklı noktalarında bulunan okullar ziyaret edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının tükenebilir olduğunu vurgulamak ve çocuklarda tasarruf bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Su Müfettişi eğitimlerini sürdürüyor.

16 ilçede yürütülen eğitimlerin bu haftaki durağı Serdivan oldu. Program kapsamında, öğrenciler suyun doğal döngüsünü, basit tasarruf tekniklerini ve korunması gereken bir kaynak olduğunu eğlenceli etkinliklerle öğrendi.

Serdivan'daki eğitimlerin ilk adresi Çubuklu İlkokulu oldu. Çocuklar, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu ve tasarrufun önemini animasyon destekli sunumlarla öğrendi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, görevlerini daha iyi kavrayabilmek eğitmenleri adeta soru yağmuruna tuttu.

Eğitimin ikinci durağı Yukarıdere Anaokulu ve İlkokulu oldu. Güneşli havayı fırsata çeviren ekipler eğitimi okul bahçesinde gerçekleştirdi. Uzmanlar, suyun doğadaki yolculuğunu, arıtma tesislerinden musluklara ulaşan sürecini ve su israfını önleme yollarını oyunlarla anlattı. Minikler hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere Su Müfettişi Rozetiarmağan edilerek suyu koruma sözü alındı. Ayrıca öğrencilere su tasarrufu temalı hediyeler ve bilgilendirici çizgi romanlar verildi. Eğitim süresince öğrenciler uzmanları heyecan ve merakladinledi.