ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile birlikte Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Açılış programında konuşan Bakan Göktaş, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyen bu tür merkezlerin önemine vurgu yaparak, devletin sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Programın ardından merkezleri gezen Bakan Göktaş, sınıflarda yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek özel gereksinimli kursiyerlerin el emeğiyle hazırladıkları çalışmaları inceledi, merkezlerde sunulan eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkez ziyaretleri sırasında Bakan Göktaş, seramik ve el sanatları atölyesinde kursiyerlerle birlikte çamur tornası başına geçerek üretim sürecine eşlik etti. Kursiyerlerin çalışmalarına yakından ilgi gösteren Bakan Göktaş, ortaya konulan el emeği ürünlerin hem mesleki beceri kazandırma hem de sosyal uyum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gerçekleştirilen açılışlarla birlikte Erzurum'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sunulan hizmetlerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.