BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde yapılması planlanan 32 derslikli ortaokulun yapım protokolünü imzaladı. Protokol, okulun yapımını üstlenen Akçalar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile imza altına alındı.

Valilikte gerçekleştirilen imza törenine; Akçalar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Uzun, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Vali Ayyıldız, eğitime verdikleri destekten dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ederek, imzalanan protokolün Nilüfer ilçesine ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.