Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mekece Sosyal Tesisi'nin temel atma töreninin ardından TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ile birlikte Pamukova Şeyhvarmaz Mahallesi'ni ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Başkan Yusuf Alemdar, Mekece Sosyal Tesisi'nin temel atma töreninin ardından TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile birlikte Şeyhvarmaz mahallesini ziyaret etti.

Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, mahalle halkını dinledi. Alemdar, 'Ekiplerimiz Mekece ve Fevziye-Eğriçay grup yollarındaki çalışmalarını tamamladı, şu anda Şeyhvarmaz'da çalışmalar sürüyor. Bölgemiz kısa süre içinde çok daha kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşacak.' dedi.

ASFALT YATIRIMINI DUYURDU

Heyet, bölgede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Alemdar, ilçeye yeni yatırım planlarını değerlendirirken 16 kilometrelik asfalt yatırımı için düğmeye bastıklarını ve bölge halkının kısa süre içinde konforlu, güvenli, kaliteli ulaşım hattına kavuşacağını söyledi.

'ULAŞIM VE ALTYAPIYI ÖNEMSİYORUZ'

Başkan Alemdar şunları ifade etti: 'Pamukova'nın altyapı ve ulaşım sorunlarını önemsiyoruz. Vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu yolların yapılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de Şeyhvarmaz Mahallemizde devam eden sıcak asfalt çalışmaların yerinde görme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın isteklerini dinleyerek çözüm için adımlarımızı hızla atacağız'

'Geçtiğimiz ay Pamukova için 16 kilometrelik asfaltlama programını başlatmıştık. Şu ana kadar Mekece Mahallesi'nde 2 bin ton, Fevziye-Eğriçay grup yolunda 3 bin 500 ton ve Şeyhvarmaz Mahallesi'nde 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Planlanan program dahilinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Amacımız, Pamukova'nın her mahallesine kaliteli ve güvenli yollar kazandırmak'

Ziyaretin sonunda mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Yusuf Alemdar, taleplerin takibi için ilgili birimlere talimat verdi.