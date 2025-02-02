Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan proje için kısa zamanda ihaleye çıkacak. Başkan Alemdar, “Sözümüzü tutuyoruz. Mahallemizin gelişimine katkı sunacak sosyal tesis projesini hazırladık. Kısa zamanda ihalesine çıkacağız. Pamukova’mıza, Mekece Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Pamukova’nın Mekece Mahallesi’ne düğün ve çok amaçlı bir salon kazandırmak için çalışmalara başladı.

BAŞKAN ALEMDAR SÖZ VERMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim öncesi Mekece ziyaretinde mahalle sakinleriyle bir araya gelmiş ve bölge insanının özel günlerini geçirerek, mutluluklarını keyifle paylaşabileceği bir sosyal tesis için söz vermişti.

Yakın zamanda ihaleye çıkılacak proje, hayata geçirildiğinde mahalleli için önemli bir sosyal hizmet alanı olacak.700 metrekare alanda inşa edilecek projenin içerisinde otopark, yeşil alanları ve çocuk oyun alanı yer alacak.

“SÖZ VERDİK, YAPIYORUZ”

Başkan Alemdar, “Seçim öncesinde Pamukova Mekece Mahallemizi ziyaret etmiş, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinlemiştik. Mahalle halkının bir sosyal tesis talebi olmuştu. Bizlerde o gün Büyükşehir olarak yeni bir sosyal tesisi mahallemize kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Projemizi hazırladık. Kısa zamanda yapımı içni ihaleye çıkacağız. Pamukova’mıza, Mekece Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALEMDAR’A TEŞEKKÜR

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ise, “Seçim öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ile birlikte Mekece Mahallemize düğün salonu ve mesire alanı kazandırma sözümüzü vermiştik. Projesi tamamlanan düğün salonumuzun yakın zamanda ihalesi yapılacak. Başkanımız Yusuf Alemdar’a ilçemize kattığı değerden ötürü teşekkür eder, düğün ve çok amaçlı salonunun Mekece Mahallemizin değerli vatandaşlarına şimdiden hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Projenin en kısa sürede başlayıp hayata geçirilmesi hedefleniyor.