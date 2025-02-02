Türkiye’nin büyük şehirlerinde artan kent içi trafik yoğunluğu, hem bireyler hem de şehir yönetimleri için önemli bir sorun haline gelmeye devam ediyor. ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, 2025 yılı için trafik yoğunluğunda yüzde 5’lik bir artış öngörüldüğünü belirterek, nüfus artışına bağlı olarak bireysel araç kullanımı hızla arttığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde nüfus artışına bağlı olarak bireysel araç kullanımının hızla yaygınlaştığını ifade etti. Türkiye’nin kent içi trafiği, özellikle büyük şehirlerde alarm verdiğine dikkati çeken Çağrı Yüzbaşıoğlu, 2025 yılında trafik yoğunluğunda yüzde 5’lik bir artış beklediklerini, bu durumun bireysel ve toplu taşıma altyapısının daha etkin yönetilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yüzbaşıoğlu, bireysel araç kullanımının çevresel etkilerine de değinerek, karbon salınımının yanı sıra yaşam kalitesini düşüren stres ve zaman kaybının da ciddi sonuçlar arasında yer aldığını belirtti.

Trafik yükünün azaltılması için mega projelerin önemine dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, Özellikle İstanbul’daki yeni metro hatlarının devreye alınmasının ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesinin yoğunluğu hafifletebileceğini ifade etti.

2025 yılı öngörülerinde artan trafik yoğunluğunun çevresel etkilerinin de göz ardı edilemeleyeceğini belirten Yüzbaşıoğlu, yoğun trafikle birlikte karbon emisyonlarının artabileceğini kaydetti. "Kent içi ulaşımda çevre dostu çözümler geliştirmek bir tercih değil, artık bir zorunluluk" diyen Yüzbaşıoğlu, "Elektrikli araçlar, sıfır emisyon bölgeleri ve bisiklet dostu şehirler, geleceğin kaçınılmaz bileşenleri olacak. Akıllı ulaşım sistemleri, trafik yoğunluğunun etkin yönetiminde kilit bir rol oynuyor. Çözümlerimiz sayesinde, sürücülere gerçek zamanlı trafik verileri sunarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca, trafik yoğunluğunu azaltmak için şehir yönetimleriyle iş birliği içinde projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

“TRAFİK YOĞUNLUĞUNU HAFİFLETMEK MÜMKÜN”

Yüzbaşıoğlu, bireysel ve kurumsal düzeyde alınacak önlemlerle trafik yoğunluğunun hafifletilebileceğine dikkat çekerek, "Artan trafik yoğunluğu, sadece bir altyapı sorunu değil, aynı zamanda bir yönetim ve davranış sorunudur. Hem bireylerin daha fazla toplu taşıma tercih etmesi hem de şehir yönetimlerinin uzun vadeli çözümler üretmesi gerekiyor. Türkiye’nin şehirlerini daha yaşanabilir hale getirmek için bugünden harekete geçmeliyiz" dedi.