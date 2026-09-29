Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarına ilişkin İstanbul'da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhan Gündoğdu ile bazı MHK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarının değerlendirildiğini aktaran Gürlek, bu sabah operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

MHK YÖNETİCİLERİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y. ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı. A.S. ve E.K.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek, açıklamasında hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevinin hukuk karşısında ayrıcalık sağlamayacağını vurgulayarak soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

'Temiz futbol' vurgusu yapan Bakan Gürlek, hakemlik süreçlerine ilişkin iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 29, 2026