Düzce'de doğal gaz dağıtım tesisinin deposunda çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de DERGAZ'a ait doğalgaz dağıtım tesisinin depo bölümünde çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, doğalgaz dağıtım tesisinin depo kısmından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: aydinses