Düzce'de doğal gaz dağıtım tesisinin deposunda çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de DERGAZ'a ait doğalgaz dağıtım tesisinin depo bölümünde çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, doğalgaz dağıtım tesisinin depo kısmından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: aydinses