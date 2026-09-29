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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, doğalgaz dağıtım tesisinin depo kısmından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de DERGAZ'a ait doğalgaz dağıtım tesisinin depo bölümünde çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.

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