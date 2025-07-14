Sakarya Büyükşehir Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 73 gündem maddesini karara bağladı.“Sakarya her alanda olduğu gibi ulaşımda da büyük bir dönüşüm sürecindedir” SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis binasında gerçekleştirildi.

73 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

73 gündem maddesi tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti.

KARDEŞ ŞEHİR YETKİSİ VE İKİ ÖNEMLİ PROJENİN İLK ADIMI

Toplantıda Adana’nın Saimbeyli ve Feke Belediyeleri ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için Başkan Yusuf Alemdar’a yetki verildi.

Ayrıca Erenler’e kazandırılacak kapalı spor salonu ve Karapürçek’in sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak yeni yaşam alanı için yer tahsisi yapılarak projenin yapımı için ilk adımı atıldı.

15 TEMMUZ VURGUSU

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Işıkşu, 15 Temmuz Demokrasi ve Mill Birlik Günü ile ilgili, “Bugün, Allah’a hamdolsun, terörsüz bir Türkiye yolunda güçlü adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet aklı ve millet iradesiyle, terörün kökleri bir bir kazınıyor. Huzurun ve kardeşliğin sesi artık daha gür, daha güçlü yankılanıyor. 15 Temmuz’un yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

ŞEHİR PLANLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR…

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Şaban Koludra’nın Metrobüs projesiyle ilgili konuşmasına Başkan Işıksu cevap verdi. Işıksu, projenin şehrin planlı büyüme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

SAKARYA ULAŞIMDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEDİR

Başkan Işıksu, “Sakarya, her alanda olduğu gibi ulaşımda da büyük bir dönüşüm sürecindedir. Şehrimiz geleceğe doğru kararlı ve planlı adımlarla ilerliyor. Bir yandan metrobüs, diğer yandan raylı sistem çalışmalarıyla ulaşımda yeni bir vizyon ortaya konuyor. Alelacele yapılmış bir iş yok, her adım planlı atılıyor. Bu sadece bir ulaşım hamlesi değil, milletimize duyduğumuz vefanın, hizmet aşkının somut bir göstergesidir. Sayın Başkanımız Yusuf Alemdar’ın vizyoner liderliği ve ekibinin özverili çalışmasıyla metrobüs projesi 6 ayda tamamlandı. Sakarya’nın aydınlık yarınları için birlikte çalışmalı, kısır tartışmaları geride bırakıp hedefe odaklanmalıyız” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ

73 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda 15’nci madde oy çokluğu olmak üzere ilk 26 madde komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. 27’nci maddeden 63’ncü maddeye kadar olan gündem ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 65’nci madde plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73’ncü maddeler oy birliği ile kabul edildi.