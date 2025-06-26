Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası, yoğun ilgi ve beğeni üzerine düzenlenen ikinci konseriyle sanatseverlerle bir kez daha buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’daki farklı branşlardan gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu bu özel topluluk, amatör bir ruhla fakat profesyonel bir anlayışla hazırladığı konserle izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

YOĞUN KATILIM VE TAM NOT

İl Millî Eğitim Müdürü, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda öğretmen ve sanatseverin katıldığı konserde, orkestranın ve koronun başarılı performansı ayakta alkışlandı.

ON İKİ ESERLİK ZENGİN REPERTUVARLA MÜZİK ZİYAFETİ

Konser, Orkestra Şefi Erdem Büyükkaya yönetiminde gerçekleştirildi. Program boyunca solo ve koro olmak üzere toplam 12 eser seslendirildi. Repertuvarda; Edip Akbayram’dan Sezen Aksu’ya, Sabahattin Ali’den Azerbaycan ezgilerine, halk türkülerinden Türk sanat müziğine kadar geniş bir yelpazede seçilmiş eserler yer aldı.

TEŞEKKÜR

Konser sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Orkestra Şefi Erdem Büyükkaya’ya çiçek takdim etti ve tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sakarya Maarif Orkestrası Sanatseverlerle Buluşmaya Devam Edecek

Bu anlamlı ve özel gece, öğretmenlerin yalnızca eğitim değil, kültür ve sanat alanlarında da ne denli yetkin olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sakarya Maarif Orkestrasının, önümüzdeki dönemde yeni konserlerle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği bilgisi alındı.