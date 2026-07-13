Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin eşsiz doğal güzelliklerini ve zenginliklerini fotoğraf sanatının estetik diliyle ölümsüzleştirmek amacıyla düzenlediği Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nın altıncısını fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl 'Doğa Manzaraları' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada dereceye giren eserler çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf tutkunları, başvurularını 31 Ekim Cumartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması 'Doğa Manzaraları' olarak belirlendi.

SON BAŞVURU 31 EKİM

Doğanın farklı renklerini, mevsimlerini ve eşsiz manzaralarını fotoğraf sanatıyla buluşturacak yarışmaya başvurular, www.tfsfonayliyarismalar.org/tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yarışmaya başvurular 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yarışmada birincilik ödülü ise 30 bin TL, ikincilik ödülü 25 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca mansiyon ve sergileme ödülleri de sahiplerini bulacak. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye ise Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 54 numaralı hattından (Dahili hat 3444, Yarışma Sekreteryası) ile ulaşılabilir.

Yarışmaya katılımlar ücretsiz olup, amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmada Sakarya'nın il sınırında bulunan toplam 16 ilçeden çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacak.