Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ekim Kültür Sanat Takvimi müzik bir dolu geceyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alan Kent Orkestrası, özel repertuvarıyla müzikseverlerin ruhunu besledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda sahne alan Büyükşehir Kent Orkestrası, izleyicilere keyifli ve eşsiz bir akşam yaşattı. Modern, pop ve duygusal tınıların klasik makamlarla birleşiminden oluşan özel repertuvarıyla dinleyicilere hem duygusal hem enerjik bir müzik şöleni yaşattı.

Yoğun katılımın olduğu konserde, izleyiciler orkestrasının sahne performansına alkışlarla eşlik etti.