Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt ve yol çizgi uygulamalarıyla güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısı oluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (iGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt seferberliği kapsamında 6 ayrı bölgede 22 kilometrelik güzergahın 31 bin ton sıcak asfaltla buluştuğu Kaynarca ilçesinde ekipler, hazırlanan yolları çizgi çalışmalarıyla tablo gibi işliyor.

22 KİLOMETREYE 31 BİN TON ASFALT

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları son olarak Kaynarca’da devam etti.

Ekipler ilçenin 6 ayrı bölgesinde toplam 22 kilometrelik güzergahta 31 bin ton sıcak asfalt kullanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

ULAŞIM ALTYAPISINA MODERN GÖRÜNÜM

Asfalt uygulamalarının ardından sürüş güvenliğini artırmak ve yolların estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla yol çizgi çalışmalarına geçildi. İlçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürülen çizgi çalışmalarıyla YOLBAK ekipleri, ilçenin sil baştan yenilenen yollarını tablo gibi işliyor.

KAYNARCA’DA KAPSAMLI YENİLEME

Büyükşehir YOLBAK ekipleri Karaçalı Mahallesi Köy İçi, Konak Edippaşa Mahallesi, Dudu Mahallesi Akmeşe Sokak, Şehit Fahrettin Azak Caddesi, Aziz Duran Caddesi, Dağağzı, Kaynarca-Kertil-Kandıra Yolu, Uğurlu, Şemenler, Müezzinler, Sabırlı, Uzakkışla ve Kulaklı Mahallelerini kapsayan güzergahları sıcak asfaltla buluşturmuştu.