Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Kaynarca’da mesaisini sürdürüyor. İlçe merkezine ulaşım için yeni bir dönem başlatacak olan çalışma için 24 kamyon, 2 finişer, 4 iş makinası ve 50 kişilik YOLBAK ekibi sahada mesaiye başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek amacıyla başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KAYNARCA’YA NEFES OLACAK

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) tarafından planlı ve programlı şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynarca’nın merkez ve kırsal ulaşımı için nefes olacak işlem başladı.

İlçede başlatılan asfaltlama faaliyetlerinde 25 kamyon, 2 finişer, 4 iş makinesi ve 50 kişilik ekip çalışıyor. Ekipler, Kaynarca’nın iki ayrı noktasında eş zamanlı olarak sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

SONA GELİNDİ

İlçe merkezine girişte önemli bir aks olan Aziz Duran Caddesi’nde işlem neredeyse sona geldi. 750 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki güzergâh, yaklaşık bin ton sıcak asfalt kullanılarak sil baştan yenileniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde, modern ve konforlu bir görünüme kavuşacak.

BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Öte yandan YOL-BAK ekipleri, Kaynarca’nın kırsal mahallelerinden Kertil ile ilçe merkezini birbirine bağlayan grup yolunda da asfalt mesaisine başladı.

Toplam 3 kilometre uzunluğundaki bu yol, 6 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak baştan sona yenileniyor.

10 KİLOMETRELİK HAT, 10 BİN 500 TON SICAK ASFALTLA…

Çalışma sırasıyla Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu, Şehit Fahrettin Azak Caddesi, Müezzinler Mahallesi ile 19018 Sokak ve Kuyu Sokak’ta devam edecek ve asfalt seferberliği tamamlandığında ilçedeki 10 kilometrelik hat 10 bin 500 ton sıcak asfaltla sil baştan yenilenecek.