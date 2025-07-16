Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı işlemleri tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde altyapı çalışmalarının ardından yaklaşık bin 800 ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Enes Budak Caddesi’nde 1.800 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Yunusemre Belediyemizle koordineli şekilde ilerleyen bu süreçte, kaldırım ve çevre düzenlemeleri de kısa sürede tamamlanacak. Güzel Manisa’mızı daha da güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, “Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla üstyapı düzenlemelerine geçerek vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sadece yolun değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin de iyileştirilmesi bizim için önemli. Bu nedenle Yunusemre Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz. Asfalt kaplama işleminin ardından Yunusemre Belediyesi kaldırım ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak adına tüm ekiplerimizle sahada aktif olarak çalışıyoruz. Amacımız, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirmek” dedi.

“SÖZÜ YERDE KALMADI”

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Musa Sözer, de “Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek, bayramdan önce bizi ziyaret ettiğinde bu yolun yapılması için söz vermişti. Sözü yerde kalmadığı için ben Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederim, güzel bir hizmet. Taleplerimizi daha öncesinde yazılı ve sözlü olarak iletmiştik, özellikle bu ana caddenin taş döşemesi sonucu köstebek yuvasına dönmüştü. Başkanlarımız da durumumuzu gördü, bizlere yardımcı oldular” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ İLE HİZMETE DEVAM

Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar İzci de yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde mahallelerimizde önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışması da bu iş birliğinin güzel bir örneği. Asfalt çalışmalarının ardından kaldırımları da yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere ve çalışmaları yürüten herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak adına birlikte çalışmalarımız sürecek” dedi.