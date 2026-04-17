Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanına yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya ve mevcut alanları da modern, güvenli ve fonksiyonel hale getirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaynarca'da hayata geçirdiği kaykay pisti, satranç alanı, ayak tenisi sahası, basketbol sahası, trambolin, tırmanma grupları, dönence, amfi alanı, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarının yer aldığı Aziz Duran Parkı yakında hizmete açılıyor.

Bu kapsamda Kaynarca'da yapımı süren Aziz Duran Parkı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

KAYKAY PİSTİ, AYAK TENİSİ, SATRANÇ ALANI:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, önemli imalatları tamamlandı. Alanın çevresi ferforje çitle çevrilirken sulama altyapısı hazır hale getirildi.

Kaykay pisti, 3 potalı basketbol sahası, trambolin, salıncak, tırmanma oyun grupları ve dönencelerin montajı tamamlandı. Satranç alanının zemin hazırlıkları yapılıyor

SON RÖTUŞLAR

Amfi alanının beton imalatları ile oturma alanları tamamlanırken, ayak tenisi ve masa tenisi ekipmanları da hazırlandı. Giriş takı ve büfe imalatı, toprak tesviyesi, ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

Tamamlandığında Aziz Duran Parkı çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği, sosyal hayatın yeni merkezi olacak.