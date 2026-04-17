Rekabet Kurumu, dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle MediaMarkt Turkey'a 330,3 milyon TL idari para cezası verdi.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MediaMarkt Turkey Ticaret Ltd. Şti. hakkında önemli bir karar alındı. Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla rakip firmalar arasında dolaylı bilgi değişimi yapıldığı iddiasıyla başlatılan inceleme sonuçlandı.

Soruşturma, Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi sektörün önde gelen perakende şirketlerinin de dahil olduğu süreçte, rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütüldü.

Rekabet Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda MediaMarkt'ın 'topla-dağıt karteli' niteliği taşıyan bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olduğuna hükmetti. Bu kapsamda şirketin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Kurulun 2 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda MediaMarkt'a 330 milyon 322 bin 816 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.