Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin turizmi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği turizm zabıta ofisleri, 2024 yılından bu yana 28 bin 311 kişiye hizmet sundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere daha hızlı, etkin ve rehberlik odaklı hizmet sağlamak amacıyla 2024 yılında hayata geçirilen turizm zabıta ofisleri, önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Haziran 2024'te Meydan'da hizmete açılan ofisten bugüne kadar 24 bin 382 kişi yararlanırken, Uzungöl'de Temmuz 2024'te faaliyete geçen ofis 2 bin 953 turiste hizmet verdi. 9 Haziran 2025'te Ganita sahilinde kurulan ofis ise 976 kişiye destek sağladı. Böylece üç ayrı noktada hizmet veren turizm zabıta ofislerinden toplam 28 bin 311 kişi faydalandı.

PROJELER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turizmin şehrin yükselen değeri olduğuna dikkat çekilerek, 'Turizmi daha ileriye taşımak için projeler üretmeye ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Zabıta ofislerimiz aracılığıyla şehrimize gelen misafirlerin ziyaretlerini kolaylaştırıyor, şikayetlerini değerlendiriyor ve onlara rehberlik ediyoruz. Şehrimizi ziyaret eden her misafiri turizm elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin memnuniyeti için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' denildi.