Konya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı anısına hazırlanan 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele' sergisine ev sahipliği yapıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergiyi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Aliya İzzetbegovic'in kızı Sabina Berberovic ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı Kurucu Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Adis Alagiç ile birlikte ziyaret etti.

Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin Konya'nın en önemli kültür-sanat merkezlerinden birisi haline geldiğini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

'ONUN FİKRİNİ, MÜCADELE HAYATINI, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZA, GENÇLERE ANLATMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU'

Serginin Aliya İzzet Begoviç'in hayatını, fikri dünyasını anlatan önemli bir sergi olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Kendisinin kişisel eşyalarını burada sergiliyoruz. Ama en önemlisi onun fikrini, mücadele hayatını, özellikle çocuklarımıza, gençlere anlatmak için önemli bir fırsat oldu.

Aliya, Konya ile Bosna Hersek arasındaki yakınlığı bilen ve son seyahatini Konya'ya yapmış bilge lider. Konya olarak da biz bu vefaya sahip çıkmak adına onu en güzel şekilde anlatmak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bugün aileden kızı da bize eşlik etti. Kendisine tekrar Konya'ya, bu güzel şehre hoş geldiniz diyorum' ifadelerini kullandı.

'GÖNLÜNDE BOSNA HERSEK SEVGİSİ OLAN HERKESİ SERGİYE DAVET EDİYORUM'

Özellikle Batı dünyasına ve İslam dünyasına Aliya'nın fikirlerini anlatmanın çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Bilge liderin izinde böyle bir iş yapmak Konyalılar adına da büyük bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönlünde Bosna Hersek sevgisi olan, Aliya İzzet Begovic hatırası, sevgisi, muhabbeti olan herkesi Tantavi Kültür Merkezimizdeki bu sergiye davet ediyorum' değerlendirmesini yaptı.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE BERABER EV SAHİBİ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Aliya'nın Türkiye'de ve Konya'da en az ülkesindeki kadar çok sevildiğini belirterek, 'Bizim için çok kıymetli bir değer. Bugün onun kıymetli kızı da burada. Savaş dönemlerinde yanında bizzat bulunmuş bir hanımefendiyi de ağırlamak çok güzel. Büyükşehir Belediyemizle beraber ev sahibi olmaktan da çok mutluyuz. Kişisel eşyaları var. Hayatının mücadele dönemi, savaş dönemi, en son olgunlaşma dönemine ait güzel, faydalı bilgiler var. Ben o duygu aktarımını yaşadım. Hayatımızda önemli yeri olan örnek lider olarak konumlandırdığımız liderlerden bir tanesi. Küçük, büyük tüm Konyalı hemşehrilerimizi 10 Mayıs'a kadar devam edecek sergiye mutlaka uğramalarını rica ediyorum' diye konuştu.

'KONYALILARIN SAVAŞ ZAMANINDA BİZİM YANIMIZDAKİ DURUŞLARINI, DESTEKLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUZ'

Aliya İzzetbegoviç'in kızı Sabina Berberoviç ise sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, 'Taşıması gereken mesajı ve prensipleri taşıdığını düşünüyorum. Bugün Konya'nın bir kısmını gezebildik, her şey çok güzeldi, şehriniz çok cana yakın bir hissiyat veriyor. Bosna Hersek ve Türkiye kardeş ülkeler. Halklarımız dostane ve kardeşlik ilişkileri içinde. Ancak şunu da söylememiz lazım; Konyalı vatandaşların Bosna Hersek'te savaş zamanında bizim yanımızdaki duruşlarını, desteklerini hiçbir zaman unutmuyoruz. Şu anda artık savaş değil, özgürlük içinde yeni, güzel projeleri beraber yapıyoruz. Konya'daki Bosna Hersek ile ilgili sembollerden de belli oluyor. İş birliği içinde yolumuza devam edeceğiz. Konya'da Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç adını taşıyan cadde, mahalle, cami, park o kadar çok sembol var ki bu muazzam bir şey. Ben geldiğimde bunu görünce çok şaşırdım. Çok teşekkür ederiz' açıklamalarını yaptı.

TÜM MATERYALLER, SARAYBOSNA'DAKİ ALİYA İZETBEGOVİÇ VAKFI ARŞİVLERİNDEN ÖZENLE SEÇİLDİ

Sergide; bilge lider Aliya'nın entelektüel derinliğini ve bağımsızlık yolundaki kararlı duruşunu yansıtan kişisel eşyaları, biyografik belgeleri, orijinal el yazmaları, kendi kütüphanesinden seçilen kitaplar ve tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Sergilenen tüm materyaller, Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Vakfı arşivlerinden özenle seçilmiş ve İlim Yayma Vakfı'nın organizasyonuyla tematik bir kurgu içinde bir araya getirildi.

'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele' sergisi, 10 Mayıs 2026 tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.