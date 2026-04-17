Düzce Gazeteciler Cemiyeti, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla Cuma namazı sonrası vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

DÜZCE (İGFA) - Kent merkezinde düzenlenen etkinlikte, cemiyet üyeleri camiden çıkan vatandaşlara yemek dağıtarak organizasyonda aktif görev aldı.

Yoğun katılımın olduğu programda samimi bir atmosfer yaşandı. Vatandaşlar ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır, bu tür sosyal faaliyetlerle toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek, birlik ve beraberliği güçlendiren organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.

Cemiyet yetkilileri, etkinliğe katkı sunan ve destek verenlere teşekkür etti.