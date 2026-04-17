Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın, Muradiye Mahallesi'ndeki ilk durağı II. Murad Külliyesi Sultan Türbeleri oldu. Burada dua eden Başkan Aydın, ardından Cuma namazını Bahri Baba Camii'nde kıldı.

Başkan Aydın'a, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ve mahalle muhtarları eşlik etti. Cuma namazının akabinde Osmangazili vatandaşlara çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşların öneri ve taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Aydın, mahalle esnaflarını da birer birer ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. İletilen taleplerin notlarını aldıran Başkan Aydın, taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek çözüm üretileceğini söyledi.