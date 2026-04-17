SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Burak Karslı, 17 Nisan Dünya Toplu Taşımacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehrin ulaşım yükünü omuzlayan metrobüs, ADARAY, otobüs, özel halk otobüsleri, minibüs, dolmuş ve tüm şoför emekçilerin gününü kutladı.

Karslı, günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçen, gece geç saatlere kadar vatandaşın ulaşımını sağlayan ulaşım çalışanlarının, şehrin görünmeyen kahramanları olduğunu hatırlattı.

'ŞEHRİN YÜKÜNÜ OMUZLAYAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Toplu taşımada görev alan şoförlerden saha ekiplerine kadar herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Karslı, Sakarya'da ulaşımın sadece bir hizmet değil aynı zamanda bir emanet olduğunu dile getirdi.

Karslı, 'Metrobüs Hattımız, ADARAY'ımız, belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri, minibüsler, dolmuşlar, taksiler, servis araçlarımız ve tüm ulaşım paydaşlarıyla her gün binlerce vatandaşımızı güvenle sevdiklerine ulaştıran büyük bir aileyiz. Zamanla yarışan, her şartta görevini yerine getiren, fedakârlıkla çalışan tüm ulaşım emekçilerimizin Dünya Toplu Taşımacılık Günü'nü kutluyorum'

'YATIRIMLARIMIZLA ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK'

Sakarya'da ulaşım alanında hayata geçirilen projelere de değinen Karslı şu ifadeleri kullandı: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar önderliğinde şehrimizin ulaşım geleceğini güçlendirmek adına Metrobüs Hattı başta olmak üzere ADARAY'ın yeniden hizmete alınması, toplu taşıma filomuzun güçlendirilmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi önemli adımlar attık. Amacımız vatandaşımıza daha hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak'

'BU EMEK ŞEHRİN KALBİNE DOKUNUYOR'

'Toplu taşıma sadece bir noktadan diğerine gitmek değil, aynı zamanda şehrin kalbine dokunan bir hizmettir. Bu büyük sorumluluğu taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'