Okullarda ardarda gelişen silahlı saldırılar Türkiye genelinde endişe yaratmaya başladı. Saldırıların okullarda yeterli güvenliğin olmadığını ortaya koydu. Bir öğrencinin 5 silahla okula nasıl girdiği tartışılıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Hatay’da bir araya gelen eğitim sendikaları, yaşananların münferit değil sistematik bir sorun olduğunu vurgulayarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto etti.

“Bu Bir Olay Değil, Süreçtir”

Defne Kaymakamlığı önünde toplanan eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, okullarda artan şiddet olaylarına karşı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya; Eğitim-Sen, Eğitim-İş, KESK, Hatay Tabip Odası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TÖB-SEN ve DİSK Hatay Şubesi temsilcileri ile çeşitli siyasi partilerin üyeleri katıldı.

Sendikalar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının tesadüf olmadığını, eğitim sistemindeki yapısal sorunların bir sonucu olduğunu dile getirdi.

“Okullar Güvenli Alan Olmaktan Çıkıyor”

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, şiddetin sistematik hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse bu şiddet olaylarının münferit olduğunu söyleyemez. Okullar, çocukların ve eğitim emekçilerinin en güvenli olması gereken alanlardır. Ancak bugün giderek güvensizleşmekte ve koruyucu niteliğini yitirmektedir.”

Tıraş, şiddetin yalnızca güvenlik tedbirleriyle açıklanamayacağını, toplumsal eşitsizlikler ve eğitimin kamusal niteliğindeki aşınmanın bu tabloyu derinleştirdiğini vurguladı.

“Bu, Eğitimde Güvenlik Politikasının İflasıdır”

Eğitim-İş adına konuşan Songül Can Ayabaktı ise yaşanan saldırıların eğitimin sistemli şekilde değersizleştirilmesinin sonucu olduğunu söyledi:

"Okullar kan gölüne dönerken sorumlular izlemekle yetiniyor. Bu bir çöküştür. Bu, eğitimde güvenlik politikasının iflasıdır."

“Bu Silah Bu Çocuğun Eline Nasıl Geçti?”

TÖB-SEN adına konuşan Ahmet Karaçay ise tepkisini sert sözlerle dile getirdi:

“Bu yaşananlar tesadüf değildir. Bir çocuk okula silahla giriyorsa burada ciddi bir süreç vardır. Ölümün bu kadar kolay olduğu bir yerde ‘güvenlik zafiyeti’ diyerek gerçekler örtülemez. Bu silah bu çocuğun eline nasıl geçti?”

“Münferit Değil, Sistematik Sorun”

Ortak açıklamada, eğitim alanında artan şiddetin bireysel değil yapısal bir sorun olduğu vurgulanırken, yetkililere acil önlem çağrısı yapıldı. Sendikalar, okulların yeniden güvenli alanlar haline getirilmesi için kapsamlı ve kalıcı politikaların hayata geçirilmesini istedi.