25 Eylül–1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Güneşler Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 1000’e yakın ilkokul öğrencisine uygulamalı eğitimler verilerek afetlere karşı farkındalık kazandırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül–1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kapsamındafarklı okullardan öğrencileri Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

Yaklaşık 1000’e yakın öğrencinin ziyaret ettiği Afet Eğitim Merkezi’nde miniklere kısa bir eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler, yeterlilik ve dayanıklılık testine tabi tutularak, itfaiyecilik mesleğinde gereken fiziksel becerileri deneyimleme fırsatı buldu. Bu uygulamalı etkinlik, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Programın devamında ise öğrenciler, yangın ve deprem başta olmak üzere çeşitli afet türlerine yönelik afet farkındalık eğitimi aldı. Eğitim kapsamında, afet anında doğru davranış biçimleri, tahliye kuralları ve temel güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet’in de katıldığı buluşmada, öğrenciler hem afetlere karşı bilinç kazandı hem de itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma imkânı buldu.