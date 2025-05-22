Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları toplantısı yoğun katılımla başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi paydaşlığında gerçekleştirilen Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

SAKARYA 4 PİLOT İL ARASINDA: ŞEHRİN RİSKLERİ…

“Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ve Sakarya’nın 4 pilot il arasında yer aldığı toplantıda iklim değişikliğinin büyük kentlerde görülen somut etkileri ele alınıyor ve diğer tarafta ise Sakarya’nın iklim riskleri masaya yatırılıyor.

Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi için kapasitenin güçlendirilmesi başlıkları altında uzmanlar çeşitli eğitimler veriyor.

YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, daire başkanları, şube müdürleri, bakanlık yetkilileri, uzman konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri programda yer alıyor.

YUSEP TANITILDI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) Proje Yöneticisi Gizem Bal, Sakarya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın (YUSEP) tanıtımını yaptı.

Proje kapsamında kapasite geliştirme, finansman mekanizmalarının geliştirilmesi çalışmalarının önemini vurgulayan Bal, önemli bilgiler verdi.

“KÜRESEL BİR KRİZ AMA ETKİLERİ KENTLERDE ÇOK SOMUT…”

İklim değişikliği uzmanı Emine Çelebioğlu, “İklim değişikliği küresel bir kriz ama etkilerini en somut şekilde kentlerde görüyoruz. Nitekim IPCC’nin raporlarında da şehirlerin iklim değişikliğinden önümüzdeki yıllarda doğrudan ve daha sert bir şekilde etkileneceği ortaya konulmaktadır. Bu nedenle iklim ile ilgili eylemler sadece küresel ya da ulusal düzeyde değil yerel düzeyde belirlenmeli ve uygulanmalıdır” dedi.

“YAPILAN ÇALIŞMA BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ”

Gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, “Her bir projemizin içerisinde iklim değişikliğine ne kadar etkisi olup olmadığını da görmeye çalışıyoruz. Bu yüzden yapmış olduğunuz çalışma bizim için kıymetli. İşin sonunda sertifika da dağıtılacak. İşin uzmanları tarafından burada tespitler yapılacak, somut öneriler geliştirilecek, eğitimler ile bu alandaki bilgiler paylaşılacak. Çok değerli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerel anlamda Sakarya’mızın geleceği için büyük önem taşıyor. Ben tekrar tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“SAKARYA’NIN İKLİM RİSKLERİ BELİRLENDİ”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım ise, "2019 yılında başlatılan proje kapsamında, öncelikle Sakarya ilinin 16 ilçesine yönelik iklim etkilenebilirlik ve risk analizi gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda; kuraklık, şiddetli yağışlar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar Sakarya için öncelikli iklim riskleri olarak belirlendi. Plan kapsamında, 12 sektöre yönelik toplam 106 eylem tanımlandı. Bu eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanarak iklim değişikliği uyum süreci koordine edilmeye başlandı" diye konuştu.

“SAKARYA'DA SICAKLIĞIN DA YAĞIŞIN DA ARTACAĞINI GÖRÜYORUZ”

Eğitimlerin ilk bölümünde söz alan Kentsel Uyum Uzmanı Prof. Dr. Doğan Dursun, “Sakarya ilinde sıcaklıklarda artış var ve yağışlarda azalma görüyoruz Araştırmalara göre ise Sakarya'da sıcaklığın artacağını ve aynı zamanda yağışın artacağını görüyoruz. Toprakların tahribatı ortaya çıkıyor. Maalesef vahşi sulama yapılıyor. İlçeler bazında baktığımız zaman ormanlık olan ilçelerde erozyon ve heyelan yüksek seviyede. Sakarya tarım ve sanayi şehrinde lider olacak ama iklim değişiklikleri ile nasıl mücadele edecek bu çok önemli bir soru. Şehir gelişecek ama doğa ile uyum içinde gelişmesi gerekiyor. Küçük sanayi siteleri şehri bir noktaya doğru çekiyor bunu sağlıklı bir şekilde yönetmek gerekiyor, yayılmayı iyi bir şekilde denetlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında eğitimler ve brifingler 3 gün boyunca devam edecek.