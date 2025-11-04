Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç'u ağırladı. Görüşmede sosyal yardım projeleri ve gönüllülük çalışmaları değerlendirildi. Yılmaz, Kızılay'ın toplumdaki önemi ve kan bağışının sürekliliğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç'u makamında ağırladı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın da katıldığı ziyarette, Türk Kızılay'ın yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve toplum dayanışmasını güçlendiren projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Yıldırım Belediyesi ile Türk Kızılay arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da ele alınırken, Başkan Yılmaz, Kızılay'ın üstlendiği önemli görevin toplum nezdinde büyük bir takdir topladığını vurguladı.

'İNSANLIĞA ÖRNEK OLUYOR'

Kızılay'ın, Türk Milleti'nin vicdanını temsil ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Türk Kızılay, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Hem ulusal hem de yerel düzeyde yürüttüğü çalışmalarla insanlığa örnek olacak, vicdani bir sorumluluğu yerine getiriyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu iyilik hareketine her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu bilinçle, tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyorum. Bugün de bir teşvik ve farkındalık oluşturmak amacıyla, kan bağışlayan mesai arkadaşlarımız arasından 16 kişiye, aileleriyle birlikte kahvaltı hediye ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Oktay Yılmaz ve Prof. Dr. Murat Tutanç, Yıldırım Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Kızılay kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulunan belediye çalışanları ile sohbet etti.