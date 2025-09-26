Bursa Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Malzemeler Bizden Salça Yapması Sizden” projesiyle yüzlerce vatandaş imece usulü kışlık salçalarını odun ateşinde kaynatarak hazırladı.

BURSA (İGFA) - Vatandaşlara desteğini her zaman sürdüren Osmangazi Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. Osmangazi Belediyesi, Gazi Tarım, Soğanlı Muhtarlığı ve gönüllü vatandaşların ortaklığında hayata geçen proje kapsamında, Soğanlı Muhtarı Zeynep Yıldırım, tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek Osmangazi Belediyesi’ne bildirildi. Osmangazi Belediyesi, “Malzemeler Bizden Salça Yapması Sizden” projesi kapsamında domates, biber, odun, kavanoz ve kazan temin ederek vatandaşlara teslim etti.

Alemdar Pazar Alanı’na kurulan kazanlarda vatandaşlar 1 yıllık tüketecekleri salçalarını odun ateşinde imece usulü kaynatarak yaptı. 1 yıllık salça ihtiyaçlarını Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje sayesinde doğal olarak hazırlayan vatandaşlar projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erkan Aydın, Alemdar Pazar Alanı’nda salça yapan vatandaşları ziyaret edip kazanların başına geçerek salça yapımına yardım etti.

GÜZEL BİR GELENEĞE BİZDE DESTEK OLDUK

Salça yapma mevsiminin geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Domatesler toplantı vatandaşlarımızda kışın tüketecekleri salçalarını Alemdar Pazar Alanında yapmaya başladılar. Osmangazi Belediyesi olarak 6 ton domates, 2 ton biber verdik.

Vatandaşlarımız burada salçalarını odunlarını park bahçeler müdürlüğümüzün budamadan toplanan ağaçlardan temin ettiği odunlarla pişirerek kış hazırlıklarını yapıyorlar. Yıllardır anadolu’da imece kültürünü, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve tasarruf etmeyi gösteren güzel bir geleneğe bizde Osmangazi Belediyesi ve Gazi Tarım olarak destek olmuş oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum güzel bir çalışma oldu. Verdiğimiz desteklerle bu güzel projeyi önümüzdeki yıllarda da yapacağız” dedi.

BAŞKAN ERKAN AYDIN’A BU GÜZEL PROJE İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Böyle bir projeyle ilk kez karşılaştıklarını ifade eden Soğanlı Mahallesi sakinleri, “Osmangazi Belediyesi, bize salça yapacağımız tüm malzemeleri verdi, bize sadece salça yapmak düştü. Bizde burada hazırlanan alanda 1 yıllık tüketeceğimiz salçalarımızı odun ateşinde kazanlarda kaynatarak hazırladık. Allah Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan razı olsun. Emek vererek hazırladığımız salçalarımızı yıl boyunca ailemizle birlikte tüketeceğiz. Soğanlı Muhtarı Zeynep Yıldırım, bu yıl salça yapamayanları tespit ederek belediye isimleri verdi. Osmangazi Belediye’mizde salça yapımında lazım olacak her şeyi bize verdi. Bizde gelip burada salçalarımızı kaynattık. Bu yaptığımız salçaları tüketirken emeği geçenlere çok dua edeceğiz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a bu güzel projesi için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJE ÇOK BEĞENİLDİ

Salça yapma imkanı olmayan vatandaşları projeye dahil ettiklerini söyleyen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım, “Osmangazi Belediyesi’nin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle burada 3 gün boyunca vatandaşlarımız kışlık salçalarını yaptılar. Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje çok beğenildi. Verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Malzemeleri Osmangazi Belediyesi temin etti ve salçalar imece usulü pişti” diye konuştu.

KIŞLIK SALÇALAR İMECE USULÜ HAZIRLANDI

Projeye salça yapma makinesi desteğinde bulunan Recep Ekim ise “Osmangazi Belediyesi uzun yıllardır hayal ettiğimiz bir projeyi hayata geçirdi. Çok güzel bir ortam oluştu. Kışlık salçalar imece usulü hazırlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.

Saatlerce domates ve biberlerini kaynatıp saçlarını hazırlayan vatandaşlar mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.