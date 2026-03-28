SAKARYA (İGFA)- Sakarya Geyve'de, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden dava arkadaşları anısına düzenlenen lokma hayrı, cuma namazının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Merkez Sinanbey Camii önünde Geyve Belediyesi tarafından organize edildi.

Cuma namazı sonrası cami önünde kurulan alanda vatandaşlara lokma ikramında bulunulurken, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra belediye yetkilileri de katıldı.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar, bu ülkenin birliği, dirliği ve geleceği için mücadele etmiş kıymetli insanlardı. Bizler de onların hatırasını yaşatmak ve dualarla anmak adına bu tür hayır programlarını sürdüreceğiz.'

Başkan Yıldız ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.