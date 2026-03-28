İzmir Aliağa'da şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla İstiklal Caddesi'nde Fatih Caddesi ile Hükümet Caddesi arasında kalan yol üzeri park alanlarını kapsayan yeni otopark uygulaması 'APark', 30 Mart'ta hayata geçiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa'da ücretli otopark uygulaması, Aliağa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve Aliağa Belediyesi'nin başvurusu doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2024/562 sayılı kararı kapsamında uygulanıyor. Yeni sistemle birlikte park alanlarının daha düzenli ve etkin kullanılması hedefleniyor.

PARK DÜZENLEMESİ 30 MART'TA BAŞLIYOR

Düzenleme kapsamında, İstiklal Caddesi'nde Fatih Caddesi ile Hükümet Caddesi arasında kalan yol üzeri park alanları, 30 Mart 2026'dan itibaren ücretli sisteme dahil edilecek. Park alanları hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında ücretli olacak. Uygulamada abonman sistemine yer verilmeyecek. Belirtilen saatler dışında, pazar günleri ile milli ve dini bayramlarda park alanları ücretsiz olarak kullanılabilecek.

HEDEF DAHA DÜZENLİ VE AKICI TRAFİK

APark uygulamasıyla, Aliağa'nın en yoğun caddelerinde çift sıra parkın önüne geçilmesi, cadde üzerindeki araç sirkülasyonunun hızlandırılması ve esnafın yaşadığı park kaynaklı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

A Park Ücret Tarifesi (09.00 -18.00)

İlk 15 dakika: Ücretsiz

0-1 saat: 50 TL

1-2 saat: 60 TL

2-3 saat: 120 TL

3-4 saat: 180 TL

4-5 saat: 240 TL

5-6 saat: 300 TL

6 saat ve üzeri: 360 TL