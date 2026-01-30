Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen Doğal Yaşam Kampüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Fatih Köseoğlu'nu misafir etti.Tesiste incelemelerde bulunan Köseoğlu işleyişi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nü, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Fatih Köseoğlu, Sakarya Tarım İl Müdür Yardımcısı Kâmil Çağrı Baydaş ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat Berksiz ziyaret eti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman'ın yer aldığı ziyarette heyet, kampüs alanında incelemelerde bulundu.

Tesisin genel işleyişi, yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ziyarette barınma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yerinde değerlendirilerek yapılan uygulamalar incelendi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, 'Kıymetli heyetimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Burada sokak hayvanlarımızın tedavisi, rehabilitasyon ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Güvenli şehir hedefiyle hayata geçirdiğimiz projenin yanı sıra sahiplendirme süreçlerini de gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Fatih Köseoğlu, yetkililere çalışmalarında kolaylıklar diledi.