Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen IPM ESSEN 2026'ya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi damga vurdu. Dünyanın önde gelen ülkeleri ile birlikte dev organizasyonda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Sekapark A.Ş., yeşil alan yönetimindeki uzmanlığını uluslararası arenada bir kez daha gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kimliğini uluslararası alanda en iyi şekilde yansıtmaya devam ediyor.

Başta Avrupa olmak üzere birçok kıtada başarılı çalışmalara ve etkinliklere imza atan Kocaeli Büyükşehir, bu kez Almanya'nın Essen şehrinde 27-30 Ocak tarihlerinde düzenlenen dünyanın en prestijli bahçecilik ve süs bitkileri fuarı IPM ESSEN etkinliğinde yerini aldı. Bu yıl 41. kez kapılarını açan dev fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Sekapark A.Ş. ortak stant açarak katkı sağladı. Kocaelili firmalardan Kocaeli Süs Bitkileri Birliği ve Başiskele Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kooperatifi de bu önemli etkinliğe Büyükşehir desteği ile katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da Messe Essen GmbH Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin üçüncü gününde Türkiye'den katılan tüm firmaların stantlarını tek tek ziyaret etti. Baraçlı, ürünler hakkında detaylı bilgi aldı, firma temsilcileri ile sohbet ederek Türkiye'nin fuardaki başarılı temsilinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin sektöre verdiği desteği somutlaştırdı.

BÜYÜKŞEHİR, BU ALANDAKİ UZMANLIĞINI KANITLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, yetiştirdiği yerli ve kaliteli süs bitkilerini IPM ESSEN 2026'da tanıtırken, Sekapark A.Ş. ise ürettiği bitkisel ürünleri ve peyzaj çözümlerini ziyaretçilere sundu. Hem Park ve Bahçeler Dairesi hem de Sekapark A.Ş. Kocaeli'nin yeşil alan yönetimindeki uzmanlığını uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.

Fuarın en dikkat çeken anlarından biri, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ın Türkiye Pavilyonu'ndaki stantları ziyaret etmesi oldu. Başkonsolos Aydın, başta Kocaeli Büyükşehir olmak üzere Türk firmalarının ürünlerini yakından inceleyerek, sektördeki gelişmeleri ve ihracat fırsatlarını da değerlendirdi. Bu ziyaret, Almanya'daki Türk toplumu ve iş dünyası arasında yeşil sektörün önemini bir kez daha vurguladı.

REKOR KATILIMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

IPM ESSEN 2026 organizasyonu 45 ülkeden 1.400'den fazla katılımcı firma ve 60.000'den fazla profesyonel ziyaretçiyle rekor katılıma ev sahipliği yaptı. Trend bitkilerden akıllı sulama sistemlerine, bahçe ekipmanlarından inovatif üretim teknolojilerine kadar sektörün tüm değer zincirini kapsayan fuar; Türkiye, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya gibi devlerin milli çadırlarıyla dikkat çekti.