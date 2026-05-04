Doğa yürüyüşleri, önümüzdeki haftalarda farklı parkurlarla devam edecek.

Doğaseverler rengarenk bitki örtüsü ve temiz havanın tadını çıkararak şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaştı.

İlkbaharın gelişiyle birlikte canlanan doğa, yürüyüşe katılanlara görsel bir şölen sundu.

15 kilometrelik parkur boyunca yürüyen doğaseverler ilkbaharın tüm renklerini yakından deneyimledi. Yemyeşil orman dokusu, dere geçişleri ve doğal patikalar eşliğinde ilerleyen yürüyüşte doğa tutkunları, bölgenin saklı güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Doğa tutkunlarının bu kez rotası Geyve Doğançay parkuru oldu.İlkbaharın en güzel tonlarını yakından gören doğaseverler, Doğançay'ın eşsiz güzelliği içerisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, Geyve Doğançay Parkuruyla devam etti.

