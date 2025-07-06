Sakarya Büyükşehir Spor Kulübünün Kick Boks sporcularından Esra Yalın ve Hüseyin Talha Demir, İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Ring Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldular.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla sporun her alanında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in Kick Boks sporcuları, İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Ring Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. 1-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden sporcular, zorlu rakiplerine karşı gösterdikleri performansla Türkiye üçüncülüğü elde etti.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN

60 kilogram büyük bayanlar kategorisinde yarışan Esra Yalın, üstün mücadelesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. 86 kilogram genç erkekler kategorisinde mindere çıkan bir diğer temsilcimiz Hüseyin Talha Demir de şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.