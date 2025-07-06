Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 33'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Tatlıtop Basketbol Şenliği' bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. Sporu ve sosyal etkileşimi bir araya getiren organizasyon, 15 gün boyunca ilçeye spor dolu anlar yaşattı. 15 gün boyunca 54 takım 12 ayrı kategoride ter döktü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Saraçoğlu Ticaret’in ana sponsorluğunda, Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Mustafakemalpaşaspor Basketbol Şubesi’nin katkılarıyla Tatlıtop Basketbol Şenliği'nin bu yıl 33'üncüsü coşkuyla gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı’nda sporu ve sosyal etkileşimi bir araya getiren bu özel organizasyon, 15 gün boyunca ilçeye spor dolu anlar yaşattı.

Şenlik boyunca, her yaştan sporcunun katılım sağladığı maçlarla meydan adeta bir açık hava spor kompleksine dönüştü. Genç yeteneklerin basketbol sahasında sergilediği performanslar izleyicilerden tam not alırken, akşam saatlerinde ise seyirciler sahneye çıktı.

Tatlıtop Şenliği’nde tribünden sahaya inerek basket atışı yapan izleyiciler arasında düzenlenen yarışmalarda, Çakır Çerezleri, Arda Tatlı, Enka Kurbanlık Besi / Kasap Murat, Nuray Laçiner NL Atölye, Sarı Kuruyemiş, Aguş Kundura, Dardağan Tatlı, Kirmasti Kervan AVM, Çilli Döner, Zencefil Cafe, Özgür Döner, İnce İşçiler, Tavuklu ve Otorapor’un katkılarıyla hediye paketleri, yemek ve kahve çekleri, çanta, 2000 TL’lik hediye çeki ile 4500 TL değerinde oto ekspertiz paketi sahiplerini buldu. Büyük küçük herkesin katıldığı bu eğlenceli yarışmalar, şenliğe renk kattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Vekili Ramazan Sevim, şenliği başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

33. Tatlıtop Basketbol Şenliği 12 kategoride kazananlar ise; Masterler KRC Bijuteri, Minik Erkek A Öz Çınar Tarım Market, Yıldız Kız Dardağan Tatlı, Küçük Erkek Ay Tarım Makineleri, Genç Kız Dardağan Tatlı, Starlar Coffee Mualla, Minik Erkek B Eraydın Turizm, Küçük Kız Kokoreççi Uğur, Minik Kız Paşa Pen, Genç Erkekler Enka Kurbanlık Besi, Minik Erkek C Normed, Minik Kız A Çetin Mutfak oldu.