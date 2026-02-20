Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini sınırların ötesine taşıdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde Ramazan ayında yürütülen sosyal yardım ve iftar faaliyetlerinin yanı sıra Suriye Şam'daki kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için bölgede iftar kazanlarının ateşini yaktı.

Yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıkta,Suriye Şam'daBüyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kardeşlik sofrası, Ramazan'ın ilk gününden itibaren binlerce Suriyeliye ulaştı.

Şam'da iftar yemeklerinin pişeceği kazanlar Büyükşehir tarafından ateşlendi, bölgedeki binlerce ihtiyaç sahibi, yalnız, kimsesiz insana bu mübarek ay içerisinde ulaşıldı.

Ramazan ayı manevi iklimini sınırların çok ötesine, Suriye'nin Şam kentine taşıyan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan'ı zor şartlarda geçiren insanların sesine kulak verdi.

Ekipler, her gün kazanlarda pişen çeşit çeşit yemeği insanların kapılarına kadar ulaştırdı. Bölgede Ramazan boyunca faaliyetlerini sürdürecek olan ekipler her gün bin kişiye iftar verecek.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Ramazan'ın ilk gününden binlerce kişinin uğradığı kardeşlik sofrasına sadece sıcak yemek değil, umut, kardeşlik ve gönül bağı da paylaşılıyor. Ramazan'ın birleştirici ruhunu Şam'a taşıyan ekipler Suriye ve Sakarya arasında güçlü bir gönül köprü kuruyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, ilk gün itibariyle hazırlıkları tamamlayıp bölgeye ulaştıklarını ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak Şam Emevi Camii'nin bulunduğu alanda kardeşlerimizle buluştuk. Başkanımız da bu konuda hassasiyetle durmamız gerektiğini ifade ettiler. Ramazan paylaşmadır, dayanışmadır, kardeşliktir. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışıyla bine yakın kardeşimizle ilk iftarımızı açtık. Rabbim kabul eylesin' dedi.