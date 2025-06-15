Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Darıçayırı ve Paralı Mahallelerini birbirine bağlayan mevcut grup yoluna alternatif olarak geliştirilen 1 kilometrelik güzergâhta çalışmalarını tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ mottosuyla başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Şehre yeni güzergâhlar ve yenilenmiş caddeler kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin son çalışmaları ile Darıçayırı – Paralı grup yolunu kısaltarak güzergâhı güvenli ve konforlu hale getirdi.

Bin 600 ton sıcak asfalt

Karasu Belediyesi ile birlikte planlanan program dâhilinde ilerleyen çalışmalarda kazı dolgu çalışmalarını tamamlayan ilçe belediyesi sıcak asfalt öncesi zemini hazır hale getirdi. Altyapı çalışmaları sonrası devreye giren Büyükşehir Belediyesi, sağladığı bin 600 ton sıcak asfalt ile güzergâhı yeni yüzüne kavuşturdu.

Bölge halkının uzun süredir gündeminde olan alternatif grup yolu projesi, iki mahalle arasındaki mesafeyi ve ulaşım süresini oldukça kısalttı ve virajların olduğu tehlikeli yol ikinci plana alındı.

716 metrelik oto korkuluk

1 kilometrelik yeni güzergâhta üst yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 716 metrelik oto korkuluk imalatı ile yeni güzergâhı güvenli hale getirdi ve grup yolu ulaşıma açıldı.

Yol çizgi çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşan güzergâh bölge halkının ihtiyaçlarını uzun yıllar boyu kesintisiz sağlayacak.

‘Bu Şehir Hepimizin’

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi’nin ortaklaşa ortaya çıkardığı Darıçayırı-Paralı Mahallelerini birbirine bağlayan 1 kilometrelik alternatif güzergâhı bölge halkının hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla çıktığımız hizmet yolunda koordineli bir şekilde çalışınca şehrimiz için neler yapılabileceğini ortaya çıkan eserden görmüş olduk. Bin 600 ton asfalt desteği sağladığımız, 716 metre oto korkuluk imalatı ve yol çizgi çalışması ile alternatif güzergâhımızı konforlu ve güvenli hale getirdik” denildi.