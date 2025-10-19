Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada konfor ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 20 Ekim'den itibaren yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenlemeyle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde ek seferler devreye alınırken, 4, 9-B, 14, 26 ve 29 numaralı hatların sefer sayıları da artırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak, yoğun trafik ve yolcu sirkülasyonunun yaşandığı hatlarda güzergâh ve sefer düzenlemeleri hayata geçiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, sabah ve akşam yoğunluklarının yaşandığı 'pik saatlerde' tüm hatlarda ek seferler planlandı.

Ayrıca, günlük 10-12 sefer yapan 4, 9-B, 14, 26 ve 29 numaralı hatların sefer sayısı artırılarak 14-16 sefere çıkarıldı. Bu sayede, özellikle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde toplu taşıma hizmetlerinde daha fazla konfor ve süreklilik sağlanması hedefleniyor.

Yapılan düzenlemelere ilişkin güncel hareket saatlerine vatandaşlar, SAKUS mobil uygulaması ve www.sakarya.bel.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek.