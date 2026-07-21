Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün yapay zekâ destekli Dinamik Rotalama Sistemi'yle, sayaç saha hizmetlerinde hem vatandaşlara daha hızlı hizmet sunuluyor hem de yakıt tüketimi ile karbon emisyonları azaltılıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği Dinamik Rotalama Sistemi (DRS) ile sayaç açma, kapama ve değişim işlemlerinde saha yönetimini tamamen yeni bir yapıya kavuşturdu. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ile entegre çalışan sistem, vatandaşlardan gelen iş emirlerini personelin konumu, görev uygunluğu, izin ve mesai durumu, yetkinlikleri, iş öncelikleri ve saha koşullarını aynı anda değerlendirerek en uygun ekibe otomatik olarak yönlendiriyor. Böylece görev dağılımı insan müdahalesine ihtiyaç duymadan saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor.

AYNI PERSONELLE YÜZDE 31 DAHA FAZLA İŞ TAMAMLANDI

2024 yılı sonlarında devreye alınan ve yıl boyunca geliştirilmeye devam edilen Dinamik Rotalama Sistemi, saha operasyonlarında önemli bir verimlilik artışı sağladı.

DRS'nin uygulanmadığı 2024 yılında 175 bin 471 iş emri oluşturulurken 168 bin 249'u tamamlandı. DRS'nin uygulandığı 2025 yılında ise gelen iş sayısı 226 bin 160'a, tamamlanan iş sayısı ise 220 bin 726'ya yükseldi.

Böylece iş yükü yüzde 29 artmasına rağmen personel sayısı sabit kalırken, tamamlanan iş sayısında yüzde 31, personel başına günlük tamamlanan iş sayısında ise yüzde 20 artış sağlandı.

YÖNETİCİYE BAĞIMLI DEĞİL, KENDİ KENDİNE ÇALIŞABİLEN AKILLI SİSTEM

Dinamik Rotalama Sistemi yalnızca rota oluşturan bir yazılım olmanın ötesinde, parametrik olarak yönetilebilen akıllı bir karar destek sistemi şeklinde çalışıyor.

Yönetim paneline girilen parametreleri anlık olarak değerlendiren sistem, herhangi bir yöneticinin sürekli müdahalesine ihtiyaç duymadan görev planlamasını otomatik şekilde gerçekleştiriyor. Personel konumu, iş yoğunluğu, görev önceliği ve çalışma şartlarını eş zamanlı analiz eden sistem, en verimli görevlendirmeyi kendi algoritmalarıyla oluşturuyor.

Sistem, acil durumlarda da önemli avantaj sağlıyor. Yönetim panelindeki harita üzerinden arızanın bulunduğu noktaya en yakın ve uygun saha personeli saniyeler içerisinde belirlenerek görevlendiriliyor. Böylece telefon trafiği ve manuel yönlendirme süreçleri ortadan kalkarken, vatandaşların sorunlarına çok daha kısa sürede müdahale ediliyor.

YAKIT TASARRUFU SAĞLADI, KARBON EMİSYONUNU AZALTTI

GPS destekli çalışan Dinamik Rotalama Sistemi; trafik yoğunluğu, saha şartları ve görev önceliklerini birlikte değerlendirerek ekipler için en uygun güzergâhı oluşturuyor.

Akıllı rota planlaması sayesinde gereksiz kilometreler azaltılırken yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlanıyor. Daha kısa ve verimli güzergâhların tercih edilmesiyle yıllık karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma elde edilirken, müdahale süreleri de yaklaşık yüzde 20 iyileştirildi.