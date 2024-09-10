Sakarya Büyükşehir, 11-14 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da 7’ncisi gerçekleştirilecek PSB Anatolia Fuarı için ücretsiz seferler düzenleyecek. Araçlar Demokrasi Meydanı’ndan 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, fuar alanından ise; 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde hareket edecek ve geçtiği güzergahlardan da yolcu alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11-14 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da 7’ncisi gerçekleştirilecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı için ücretsiz seferler düzenleyecek.

MEYDANDAN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sakarya olarak PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın 7’ncisine ev sahipliği yapıyoruz. Dev fuarı ziyaret edecek vatandaşlarımız için Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz servis hizmeti sağlanacaktır.

ARACIN GÜZERGAHLARI

Demokrasi Meydanı’ndan hareket edecek araçlara Yeni Cami, Adnan Menderes Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, E5, Adapazarı – Sapanca Yolu, Sakarya Caddesi, İzmit Caddesi, İstasyon Caddesi’nden geçecek, buralarda da yolcu alarak fuar alanına ulaşacaktır.

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Kurumdan yapılan açıklamada, “Ücretsiz olarak hizmet verecek araçlarımız Demokrasi Meydanı’ndan; 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 Fuar Alanından ise; 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde hareket edecektir. Bu vesile ile PSB Anatolia 2024 Uluslararası Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın şimdiden ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.