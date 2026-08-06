Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği 'Koşu Yolu'nu daha güvenli, çevre dostu ve konforlu bir kamusal alana dönüştürüyor. 30 milyon TL'lik yatırımla 20 bin metrekarelik alanda başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla kapasite artırılırken, kente her mevsim yaşayan kesintisiz bir yeşil koridor kazandırılacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Vatandaşların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan Yenişehir Mahallesi'ndeki Koşu Yolu, artan ihtiyaçlar doğrultusunda baştan aşağı yenileniyor.

Şehrin sosyal dokusuna değer katan projeyle birlikte, Koşu Yolu'nun altyapısından peyzajına kadar birçok unsur yeniden ele alınıyor. 'Daha güvenli, daha erişilebilir ve daha yeşil bir Denizli' vizyonuyla hayata geçirilen çalışmalar, bölgedeki ulaşım ve yaşam konforunu artırmayı amaçlıyor.



ARTAN İHTİYAÇLARA KARŞI KAPSAMLI DÖNÜŞÜM



20 bin metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında mevcut yürüyüş ve koşu parkuruna yeni güzergâhlar eklenerek kullanım kapasitesi artırılıyor. Kavşaklar ve yaya geçitleri tamamen yenilenirken güvenli geçişler ve kesintisiz ulaşım bağlantıları oluşturuluyor.

Koşu Yolu'nun bulunduğu Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nin 1.750 metrelik bölümünde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yol güçlendirme ve yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği erişilebilir düzenlemelerin yer aldığı projede, sürdürülebilir kent yaşamını destekleyen çevreci uygulamalar da ön plana çıkıyor.



HER MEVSİM YAŞAYAN VE SPORLA İÇ İÇE BİR GÜZERGAH



Toplam 30 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje tamamlandığında Koşu Yolu, sporun, doğanın ve sosyal yaşamın buluştuğu modern bir cazibe merkezine dönüşecek. Ağaçların gölgesinde uzanan yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, açık hava spor istasyonları ve dinlenme alanlarıyla bölge her yaştan vatandaş için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Modern peyzaj düzenlemeleriyle dört mevsim farklı renklerin hakim olduğu estetik bir görünüm kazanacak bölgede oluşturulacak ortak yaşam alanları, ailelerin ve sporseverlerin keyifle vakit geçirebileceği yeni buluşma noktalarından biri olacak.



'KOŞU YOLU'NU DENİZLİ'MİZE YAKIŞIR YENİ YÜZÜYLE BULUŞTURUYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Koşu Yolu'nun yalnızca yenilenmediğini, aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlandığını belirterek, 'Denizlimizin kalbinde yer alan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Koşu Yolu'nu, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren çok daha modern, güvenli ve çevreci bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Yeşil dokusuyla nefes aldıran, her yaştan vatandaşımızın güvenle spor yapabileceği, dinlenebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği yaşayan bir alan oluşturuyoruz. Denizli'mize yakışan bu önemli yatırımın şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar süresince bilgi almak, talep ve önerilerini iletmek isteyen vatandaşların 444 85 20 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabileceklerini bildirdi.