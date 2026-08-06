Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren cephe yenileme çalışmalarına Gölköy'de devam ediyor. Kuşluvan Mahallesi'nde 70 binayı kapsayan projeyle ilçe merkezi daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirdiği kent estetiği projelerini Gölköy'de sürdürüyor. İlçelerde modern şehir kimliği oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçe merkezinde 70 binayı kapsayan cephe yenileme çalışmalarına başladı.

DAHA DÜZENLİ VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM OLUŞTURULACAK

Kuşluvan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak iskele kurulumları gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla ihtiyaç duyulan binalarda mantolama uygulamaları yapılarak hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de yapıların dayanıklılığı artırılacak. Sonrasında uygulanacak dış cephe boyalarıyla binalar çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Projede yalnızca bina cepheleri yenilenmekle kalmayacak, şehir siluetini bozan unsurlar da ortadan kaldırılacak. Yapılara söve ve kat silmeleri uygulanacak, pencere denizlikleri, harpuştalar ve balkon korkulukları yenilenecek. İş yerlerinde standart tabela ve tente uygulamalarıyla görüntü birliği sağlanırken, yağmur iniş boruları ve oluklar da modernize edilecek. Çanak antenlerin merkezi sisteme alınmasıyla birlikte ilçe merkezinde daha düzenli ve estetik bir görünüm oluşturulacak.

Tamamlandığında Gölköy ilçe merkezine yeni bir kimlik kazandıracak proje hem görsel bütünlüğü sağlayacak hem de vatandaşlara daha nitelikli bir yaşam alanı sunacak. Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren çalışmalarını Ordu'nun farklı ilçelerinde de sürdürmeye devam edecek.