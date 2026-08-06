Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından tüm ilgili birimleriyle sahaya inerek hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Yangından etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin, hasar tespit komisyonunun hazırlayacağı raporun ardından en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Sarıyer, Bayır, Dereköy, Çatak, Kayacık, Gerişburnu ve Kıncılar mahallelerinde etkili olan orman yangınlarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kapsamlı incelemelere başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, Emlak ve İstimlak, Fen İşleri, İlçe Hizmetleri 3. Bölge, İtfaiye, Kadın ve Aile Hizmetleri, Muhtarlık İşleri, Tarımsal Hizmetler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Zabıta ve Ulaştırma Dairesi Başkanlıkları ile MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler, yangından etkilenen konutlar, tarım arazileri, altyapı tesisleri ve diğer zarar gören alanlarda detaylı incelemelerini sürdürürken, oluşan hasarın boyutu da titizlikle kayıt altına alınıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları tek tek belirlenecek. Hazırlanacak rapor doğrultusunda, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik destekler ilgili birimler tarafından hızla hayata geçirilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, belediyenin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu söyledi.