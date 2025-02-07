Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla geçen soğuk günlerde sokaklarda olan vatandaşlara çorba ikram ederek yürekleri ısıttı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla adım atmaya, bu yönde üretmeye devam ediyor.Sosyal dayanışma ruhunu daima canlı tutan Büyükşehir, kar yağışıyla geçen soğuk günlerde sokakta vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Çorba ikramıyla yürekleri ısıttı

Şehrin en kalabalık, yoğun noktalarında gün içinde ve akşam saatlerinde esnafın, yayaların yanında olan Büyükşehir, sıcacık çorbayla herkesin yüreğini ısıttı. Büyükşehir Aşevi’nde hazırlanan sıcak çorbalar, soğuk havalarda mesai yapan emekçilere, esnaflara ve vatandaşlara ikram edildi.

Memnuniyetle karşılandı

Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu ikram, şehrin çeşitli noktalarında devam ediyor. Büyükşehir’in kazanında kaynayan aş, şehrin dört bir yanında vatandaşın günlük öğünü oluyor.