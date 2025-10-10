Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik çalışma kapsamında Taraklı'da hane ziyaretleri yaparak gönüllere dokundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı, şehir genelinde toplumun her kesimi için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

GÖNÜLLERE DOKUNUYOR:

Bu kapsamda engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, birçok konuda onlara öncelik tanınmasını sağlamak için uygulamalar yürüten Büyükşehir aynı zamanda haneleri tek tek dolaşarak gönüllere dokunuyor.

TEK TEK KAPILARINI ÇALDILAR

Büyükşehir'in oluşturduğu sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ile aile danışmanından oluşan Sosyal Proje Ekibi, Taraklı'da özel bireylerin evlerini tek tek ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinlediler.

SOSYAL DESTEK MEKANİZMASI

Hanelerde birebir görüşmeler yapan ekip, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik sosyal destek mekanizmalarını devreye aldı.

Sosyal Proje Ekibi, sahadan elde edilen veriler doğrultusunda her ilçenin dinamiklerine uygun etkinlik, yardım ve projeler geliştiriyor. Bu ziyaretler şehir genelindeki tüm ilçelerde sürdürülecek.