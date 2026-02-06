MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi ve Kömürcüler Sitesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı. Çalışmada, 60 milyon TL yatırımla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'de yeni kurduğu sıcak asfalt plent tesisinde üretilen asfalt kullanıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının elverdiği ölçüde il genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yol yapım ve bakım faaliyetlerini daha hızlı, ekonomik ve kaliteli şekilde yürütmek amacıyla Salihli'de kurulan sıcak asfalt plent tesisinde üretilen asfalt, sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda, Adnan Menderes Mahallesi ve Kömürcüler Sitesi'nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları, belediyenin kendi üretimi olan asfaltla yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Adnan Menderes Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi tamamlanırken, Kömürcüler Sitesi'nde ise tamamlanma aşamasına geldi.

Geçici kabulü yapılan yeni plent tesisiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarını daha güçlü bir altyapıyla sürdürmeyi hedefliyor. Yakın zamanda üretime başlayacak tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesiyle ihtiyaç duyulan güzergâhlarda kullanılmak üzere üretim sağlayacak. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte, çalışmaların hızlanması ve maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

'TÜM İL GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, il genelinde yol yapımı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü olarak il genelinde yol yapımı, tamirat, tadilat ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi ve Kömürcüler Sitesi içindeki yıpranan yolları yeniliyoruz. İl genelindeki çalışmalarımız devam edecek' dedi.