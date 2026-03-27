Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol Ligi B Grubunu oynadığı 20 maçın 18'ini kazanarak birinci sırada tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Play-Off'lara hazırlanan Büyükşehir Basketbol, hazırlıklarını sürdürüyor. Tam kadro hazırlanan takımda teknik heyetten oyunculara kadar herkesin tek parolası şampiyonluk.

Sakarya Büyükşehir'in Çeyrek Final'de rakibi Teşvikiye Spor Kulübü ile Çiftlikköy Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak. Hazırlıklarını tam kadro sürdüren ve sıkı antrenman programıyla Play-Off'lara daha hazır bir şekilde girmeyi hedefleyen Büyükşehir Basketbol'da Başantrenör Sinan Çambel ve sporcular hedeflerinin sapmadığı, her maça 'Şampiyonluk' parolasıyla çıktıkları söyledi.

Başantrenör Sinan Çambel, sezon başında koydukları hedefe kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, 'Sezona lider olarak başladık, lider olarak bitirdik. Başka hiçbir hedefimiz yok, tek hedef şampiyonluk. Bu hedef için var gücümüzle sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Play-Off sürecine hazır olduklarını belirten takımın başarılı Pivot oyuncusu Yavuz Koça, 'Normal sezonu lider bitirdik. 20 maçın 18'ini kazandığımız bir sezon oldu. Şimdi sırada Play-Off'lar var. Yaklaşık 2 haftalık bir süreçte rakibi bekleyeceğiz. Ondan sonra da yine şampiyonluk doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu şehre yakışanı yani kupayı buraya getireceğimize söz veriyoruz' dedi.

Takımın bir diğer Pivot oyuncusu Can Koç ise taraftar desteğine dikkat çekerek, 'Bu takıma gelmeden önce Sakarya taraftarının ne kadar meşhur olduğunu biliyorduk. Normal sezonun her iç saha maçında taraftarımızın desteğini yakından hissettik. Şimdi önümüzde daha zorlu ve taraftarlara ihtiyaç duyduğumuz bir Play-Off süreci var. Artık kaybetme şansımız yok. Taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz' ifadelerinde bulundu.