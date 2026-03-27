Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, 28-29 Mart tarihleri arasında 50 ilden 787 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası düzenlenecek.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 28-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 50 ilden toplam 787 sporcu katılacak.

COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIM

Şampiyonanın açılışı 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise 28 Mart Cumartesi günü saat 9.00 ile 29 Mart Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Trabzon halkımızı, gençlerimizin başarıları ve sporun birleştirici gücüne tanıklık etmek için bu heyecan dolu organizasyona davet ediyoruz. Gelin, sporun coşkusunu birlikte yaşayalım.'