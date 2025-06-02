Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için anlamlı bir kampanya başlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı hizmetlerle ihtiyaç sahibi ve kimsesizlerin kimi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda anlamlı bir çalışmaya imza atıyor.

BAYRAMIN SEVİNCİ VE BEREKETİ SOFRALARA

Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her gün iki öğün sıcak aş ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bayramın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yeni bir çalışma başlattı.

BİR KISMI DAĞITILACAK, BİR KISMI İSE AŞEVİ’NE

Bu kampanyayla birlikte paylaşma ve birliktelik ruhu güçlendirilirken, hayırseverler ve duyarlı vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine Büyükşehir eliyle ulaşacak.

Ulaştırılan payların bir bölümü de Büyükşehir Aşevi’nde pişirilip hazırlanarak durumu olmayan vatandaşlara ikram edilecek.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Kampanya ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı paylaşma ve dayanışmanın bayramıdır. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak aş götürecek, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kapsamda kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden bağışta bulunabilir ya da Alo 153 veya 444 40 54 numaralarından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize ulaşarak hem detaylı bilgiler alabilir hem de bağışta bulunabilirler. Tüm hemşerilerimize birlikteliğimizin pekiştiği bayramlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜKŞEHİR DİREKT ULAŞTIRACAK

Hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tespitleri yapılan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanesine kadar ulaştırılacak.