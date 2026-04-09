Sakarya Büyükşehir Akademi'de yeni dönem eğitimleri 'Hüsn-ü Aşk Okumaları' ve 'Sinema ve Kent' dersleriyle devam etti. İlk haftasını geçiren derslere yoğun katılım sağlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi'de yeni dönem eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültür-sanat alanında nitelikli içerikleriyle dikkat çeken akademide, 'Hüsn-ü Aşk Okumaları' ve 'Sinema ve Kent' dersleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SİNEMA VE KENT İLİŞKİSİ

'Sinema ve Kent' atölyesinde Dr. Doğuşcan Göker katılımcılarla bir araya geldi. Atölyede sinemanın şehirle kurduğu ilişki, kentlerin filmler aracılığıyla nasıl yeniden üretildiği ve görsel hafızadaki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

'SİNEMA BİR ŞEHRİ SADECE MEKAN OLARAK SUNMAZ'

Dr. Göker, 'Sinema, kenti yalnızca bir mekân olarak sunmaz. Onu yeniden kurar ve anlamlandırır. İzlediğimiz filmler aracılığıyla şehirlerin hafızasına tanıklık ederiz. Bir şehri anlamanın yollarından biri o şehirde geçen filmleri dikkatle izlemektir' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, atölye boyunca farklı film örnekleri üzerinden kent kimliğinin sinemadaki yansımalarını tartışma fırsatı buldu.

KLASİK ESERLER DERİNLEMESİNE İNCELENDİ

'Hüsn-ü Aşk Okumaları' dersinde ise Ercan Yılmaz öncülüğünde klasik Türk edebiyatının önemli eserlerinden Hüsn-ü Aşk detaylı şekilde ele alındı. Ders kapsamında eserin sembolik yapısı, anlatım dili ve tasavvufi yönü üzerinde duruldu.

'HER OKUNUŞTA FARKLI ANLAM SUNUYOR'

Ercan Yılmaz, 'Hüsn-ü Aşk, her okunuşta farklı anlam katmanları sunan güçlü bir metindir. Bu eser üzerinden klasik edebiyatın düşünce dünyasına kapı aralıyoruz' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, okuma sürecinde metni birlikte analiz ederek farklı yorumlar geliştirme imkânı buldu.