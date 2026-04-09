Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin 'Sıfır Atık' seferberliği kapsamında Turgut Özal İlkokulu'nda düzenlediği eğitimde; öğrencilere geri dönüşümün önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

'Sıfır Atık Bilinçlendirme' faaliyetleri kapsamında Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Turgut Özal İlkokulu oldu.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, çevre mühendisleri ve uzman personeller tarafından atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve doğayı korumanın yolları anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve interaktif bir şekilde katılım sağladığı eğitim, renkli görüntülere sahne oldu.